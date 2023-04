Alfredo Adame enfurece y arremete contra Polo Morín: "cree que por estar guapito ya la hizo"

Ciudad de México.- Alfredo Adame explotó contra los retractores que exigieron no verlo en la próxima marcha de la comunidad LGBT en CDMX.

El histrión de 64 años aseguró que sí desfilará, aunque a muchos no les parezca, destacando los nombres del actor Polo Morín y su hijo Sebastián Adame, quienes emplearon las redes sociales para externar su incomodidad y rechazo al saber que Adame formaba parte de la lista de artistas que acudirán al evento.

Este es el mismo señor que rechaza y niega a su propio hijo solo por ser parte de la comunidad. El mismo señor que siempre promueve la violencia en todas sus expresiones… No nos representa, no es parte de la comunidad, no es aliado”

dijo Morín en su mensaje.

Arremete contra Morín

Al escuchar el nombre del joven, Adame enfureció y no dudó en despotricar contra el actor que es conocido por su participación en la telenovela “Mi corazón es tuyo”.

“Fui a la rueda de prensa, y dije lo que tenía qué decir, y luego salen por ahí, tres o cuatro haters, los de siempre, que yo no los represento, el primer estúpido que sale diciendo esto, es uno que se llama Polo Morín, es un pésimo actor, malo, que cree que por estar guapito ya la hizo”, expresó molesto.

Se lanza contra Sebastían

Pero las declaraciones no se detuvieron ahí, pues al recordar que su propio hijo no desea que forme parte del evento que celebraba año con año en la capital del país azteca, Alfredo puntualizó: “Luego salió Sebastián, el hijo de esta señora Banquells, diciendo que yo, que qué decepción, que era un mentiroso, es su ardor porque les dejé de pagar la escuela y les dejé de dar dinero después de que me di cuenta de que me robaron mi pasaporte para que no me fuera a Estados Unidos”.

Finalmente, el también actor subrayó: “entonces lo que diga ese tipo, Sebastián Adame, me tiene sin el más mínimo de los cuidados. Yo con Sebastián no quiero volver a hablar en mi vida, no lo quiero volver a ver en mi vida”.