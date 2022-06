Marc Crosas niega amorío con esposa de Pablo Lyle

Ciudad de México.- El exfutbolista Marc Crosas se expresó sobre los rumores de un posible amorío con la esposa de Pablo Lyle, quien había protagonizado unas fotografías con Crosas después de haber trascendido que se separaría del actor Pablo Lyle, quien enfrenta un proceso legal por presunto homicidio.

Tras su aparición en el Aeropuerto de la Ciudad de México y no querer hablar respecto al tema, hoy en un evento en EU, Marc se asinceró con un reportero del programa Hoy para aclarar dicha situación.

No, manchar mi imagen para nada, primero son rumores nada más, Ana es una muy buena amiga desde hace mucho tiempo, Ana es de Torreón, yo llegué a Torreón, la conocí en Torreón, tenemos muchísimos amigos en común, ellos como familia están viviendo un momento muy complicado desde hace 3 años”

Explicó.

No tiene romance con Araujo

Posteriormente, Crosas recalcó que no mantiene un romance con Araujo, e incluso externó su respaldo a la pareja ante el difícil momento que están viviendo. “Tampoco uno va a salir a desmentir rumores constantemente, son amigos muy cercanos y lo único que puedo hacer, y creo que es lo mejor, es apoyarlos como familia en este proceso que está viviendo Pablo y realmente es lo único que hay aquí. Como amigos tenemos contacto y ahí estamos para lo que necesiten siempre los amigos”.

Debido a que Ana y Marc fueron vistos disfrutando de un concierto de Coldplay, en un viaje a Puerto Vallarta, e incluso comiendo juntos en la Ciudad de México, el exfutbolista recalcó: “Luego si uno tiene que salir a desmentir si sí, si no, si salen imágenes, si salen fotos, nunca he hablado de mi vida personal, y tampoco voy a hablar para justificar lo que alguien me diga cuando realmente lo único que hay es amistades importantes”.

Por último, el comentarista deportivo confesó que nunca ha tenido contacto con Pablo y alabó la labor de Araujo para sacar adelante a su familia.

“La persona que conozco es ella, los conozco desde hace tiempo y no, con esta situación que ha estado viviendo él aislado, es complicado, él en Miami, su familia en México, en Mazatlán, intentando tirar adelante, lo que ha hecho Ana durante todo este tiempo, sus amigos, todo su entorno lo sabemos, para sacar adelante a sus hijos y creo que, uno se quisiera meter y opinar un poco más, pero al final me parece una falta de respeto”, remató.