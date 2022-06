Marc Crosas responde cuestionamientos sobre presunto amorío con esposa de Pablo Lyle

Ciudad de México.- Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle habría sido captada con Marc Crosas en Puerto Vallarta a principios de mayo, por lo que los rumores de un posible romance no se hicieron esperar, aún tomando en cuenta que Ana aún no se divorcia del actor.

Ya que Araujo habría hablado con la prensa recientemente, no quiso enfatizar en el aspecto del exfutbolista, por lo que ahora Crosas fue quien habló al respecto con los medios.

En su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, Marc fue abordado por los periodista quienes le cuestionaron sobre Ana y su presunto romance, a lo que Crosas solo respondió:

¿No hablar de qué? Es que yo no me dedico a esto, cuidado.''

La vida de Ana tras juicio de Lyle

Como se recordará, Ana ha sido muy reservada con relación a su vida privada; no obstante, recientemente abrió su corazón en su podcast y ahí explicó lo que ha vivido luego de que su esposo fue arraigado en Estados Unidos tras ser señalado de quitarle la vida a un hombre cubano de 63 años con quien sostuvo una riña vehicular en 2019.

Pese a que no aclaró si ya no desea continuar con su matrimonio con Lyle, Araujo confesó lo complicado que ha sido volverse jefa de familia.

“Me costó mucho hacerme cargo, o sea, como que el tema de ser la jefa de toda esa gente, siempre yo soy de las que les huye, o sea, yo en las fiestas era feliz de que Pablo fuera el centro de atención, porque yo aprendí estar atrás, y que él fuera sociable, y de repente tener que ser yo la que está a cargo de la gente, la que tiene que dar la cara, resolver las cosas, le huía muchas veces a eso”, manifestó.

Finalmente, la aún esposa de Pablo expresó: “Yo ya entendí que en la vida no podemos ser salvadores de nadie, mucho tiempo me la creí, lo intenté, y muy mal, malas experiencias, me metí en problemas y perdí amistades por querer solucionarles sus problemas, y entendí que no podemos ser salvadores de nadie”.