Manelyk González decepcionada "empeña" anillo de matrimonio

Ciudad de México.- La famosa Manelyk González afirma que paso una enorme decepción amorosa con su exnovio Jawy, por lo cual decidió ponerle fin a la historia y respondió la incognita de muchos, ya que contó lo que hizo con el anillo de compromiso.



Ahora, Manelyk aseguró que está más feliz que nunca con su soltería e, incluso, bromeó con la idea de empeñar el anillo de compromiso que Jawy le dio en su cumpleaños, pero finalmente reveló que siguió los consejos de sus amigas y aún lo conserva.



Yo, Manelyk González lo confirmo, soy soltera, súper feliz y contenta, mi tiempo, mi espacio, tranquila, estoy con mis proyectos, se viene la segunda temporada de 'La madrina mágica', para los que se preocupaban, estoy bien. (El anillo) está guardado, empeñado mi amor, no, no, no, guardado", comentó.