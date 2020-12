Así se veía Mane de “Acashore” con su look de rubia platinada

CIUDAD DE MÉXICO.- Una vez más la influencer y modelo Manelyk González dio de qué hablar en las redes sociales, ya que circulan unas fotos en las que se le ve con un cambio radical de look: Con cabello corto y rubio platinado.

Los seguidores de Mane se sorpendieron al ver su imagen en unas fotografías en las que posa aparentemente para una marca y tal vez se trate de que está usando una peluca, pero el cambio en ella fue radical.

Indagando entre su Instagram, la imagen fue publicada por ella misma en julio pasado, y desde entonces los followers le siguen comentando sobre su apariencia, algunos están en contra, diciéndole que se parece a Laura Bozzo, pero otros la llenaron de halagos por su gran belleza.

Lo cierto es que la protagonista de “Acapulco Shore” siempre está vigente en sus redes sociales y siempre tiene algo que decir a su público, quien siempre la ha apoyado en lo que ella decida con su imagen.

Está de dudarse que a la también empresaria le afecte mucho lo que digan los internautas, ya que hace algunos días ella misma publicó una foto en la que posa en traje de baño y se le notan las estrías en la parte de su cadera.

Ante esta situación, la mujer de 31 años de edad, aclaró que no se avergüenza de su cuerpo y mucho menos de tener estrías, ya que la mayoría de las mujeres la tienen, y tenerlas o no, no la define como persona.