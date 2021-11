Mamá de Omar Chaparro preocupada por su sobrepeso

ESTADOS UNIDOS.- Omar Chaparro cuenta con una larga trayectoria artística en la televisión mexicana, pero sin duda desde haber ganado el reconocido reality ‘Big Brother Vip’ la fama llegó a su vida y desde entonces no ha dejado de tener proyectos profesionales.

Y actualmente se encuentra precisamente en grabaciones para una nueva película, pero en esta ocasión tuvo que poner un gran empeño físico por que tuvo que subir alrededor de 14 kilogramos para su nuevo personaje.

Aunque para el comediante no fue problema, porque eso implicaría que aumentaría más las porciones de su comida, pero la sorpresa fue que su mamá fue quien ha dejado en claro su preocupación a su nuevo aspecto físico.

Omar publicó en su cuenta de Instagram un video en el que deja ver imágenes de una captura de pantalla en el que muestra un audio donde su mamá se muestra preocupada por el peso que lleva arriba.

Mijito tu eres muy disciplinado y ahora que fui si me fijé que comías con mucha ansiedad, por eso me preocupé y te dije que le bajarás a la comida” dijo la madre.

“Chayo” como le dice el también cantante, expresó que ha sido un gran cambio el que ha tenido su hijo y hasta la recomendó que dejará de comer menos porque después se le complicaría poder bajar tanto peso.

Por su lado se puede ver a Omar Chaparro que mientras escucha el audio, disfruta de distinta comida como un “burro”, un pan de chocolate, galletas entre otros postres que come seguido el uno del otro.

Los miles de seguidores del artista hicieron llegar sus comentarios ante la reacción de su madre: “Chayito dice lo que mi hermana piensa”, “soy fan de tu mamá”, “estás más guapo así”, “buenísimo, tu mamá es lo más” se puede leer en la publicación.

Hace unos meses el conductor estuvo de invitado en el programa de YouTube de Yordi Rosado donde reveló que hubo un tiempo donde se vino abajo y llegó a considerar el suicidio.

Reconoció que pensó en renunciar a todo y regresarse a Chihuahua para poner su propio puesto de hot-dogs.

Dije 'es mi bajón, ¿Qué significa después de esto? Pues también morirme'. Me acuerdo que voltee a ver un cortadero y pensé '¿Qué apsa si me ahorco?'. Me di cuenta que estaba en un lugar medio oscuro", expresó Chaparro.