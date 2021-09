La "rivalidad" que existió entre Yordi Rosado y Omar Chaparro

LOS ÁNGELES.- Como cada domingo Yordi Rosado compartió una de sus entrevistas en esta ocasión con el comediante Omar Chaparro, quien se ha caracterizado por las distintas participaciones que ha tenido en programas televisivos ‘No manches’, ‘Sabadazo’o uno de sus proyectos más importantes en Netflix ‘Como caído del cielo’.

Durante la entrevista el también actor platicó parte de su vida personal y profesional, todo lo que ha tenido que pasar para poder sobresalir y crecer como artista, y convertirse en uno de los más completos del medio del espéctaculo.

En un inicio en la entrevista Yordi Rosado reconoció que cuando recien se conocieron había una “rivalidad” inconsciente, pero más que por ellos se debía al medio y es que Omar Chaparro comenzó a hacer le programa ‘Black and White’ y fue su participación la que llegó a llamar la atención de Adal Ramones.

A ver alguien me dijo, no sé si tú, que cuando nosotros empezamos, llegó Adal a la oficina, que puso su libro en la mesa, quiero que investiguen a Omar Chaparro ‘Black an White'’” comentó el artista.