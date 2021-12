Mamá de Jenni Rivera reveló como ha sido estos nueve años sin ella

CIUDAD DE MÉXICO.- Este 9 de diciembre se cumplen 9 años de la muerte de una de las cantantes más importantes de la banda, Jenni Rivera, en todos estos años quien ha pasado todo un duelo doloroso, es doña Rosa Saavedra, madre de la artista.

Doña Rosa revelo que se ha recargado en Dios para poder soportar la situación, porque para ella perder un hijo ha sido lo más doloroso de su vida, sobre todo por la forma que murió en el accidente áereo según el portal de El Heraldo de México.

Aunque los años han pasado, la mamá de la artista está consciente de que ha sido difícil para todos, para sus nietos, sus hijos, porque jamás han podido olvidar a la “Diva de la Banda”, quien siempre se caracterizó por ser muy familiar,

Gustavo Adolfo Infante la cuestionó que si que era con lo que llegaba “hablar” con la cantante, cuando llegaban a estar a solas, a lo que ella respondió que evidentemente ha expresado su cariño, que extraña abrazarla, y que anhela el día para poderse ir con ella.

Ahora que estuve tan enferma del Covid, la soñaba en un edificio grande y la soñaba comiendo que estábamos compartiendo y es duro porque despiertas y ves que ya no es la misma que no es cierto lo que estás soñando", reveló la señora.

¿De qué manera se ha manifestado Jenni Rivera?

Sin embargo Doña Rosa no contestó precisamente la pregunta pero reveló una situación que vivió al encontrar unas fotografías de la boda de su hijo, donde estuvo presente la intérprete de “Basta ya”, pero se le notaba el rostro triste, debido a que su esposo en aquel entonces no pudo acompañar.

El conductor le preguntó a Doña Rosa que aunque los problemas han llegado afectar a la familia Rivera, ella no habría intento reencontrarlos, para que ya no haya diferencias entre ellos, peor aceptó que es algo que no está entre sus manos.

"Para mí sería fácil, pero en todas las familias existe. Unos tienen un genio y otros tienen otro. Ahí donde ven a Juan con todo su tamaño, así como tiene lo alto, la altura tiene el corazón de grande. No todos son iguales", mencionó.