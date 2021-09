Mamá de Geraldine Bazán pide trabajo para Gabriel Soto y hasta para Irina Baeva

Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, sorprendió a los medios de comunicación tras enviar mensajes de respeto y cariño a Gabriel Soto, luego de que en los últimos meses se mostraba molesta con el padre de sus nietas.

“Eso sí quiero felicitar, que yo veo que ya Gabriel cambió de manager y publirrelacionista, porque ya son más inteligentes sus respuestas, antes, decían cosas que ni Dios padre los perdona, pero ahora sí ya están mencionando a Dios […] Yo creo que sí venía cuando me entrevistaban… además siempre se me hizo una persona hermosa, tranquila, pero después de que empezó todo eso, cuando salieron tantas cosas, decía ‘¿pues qué le pasa?, ese no lo conozco’, pero ahora sí ya le llegó la madurez”, manifestó Doña Rosalba.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Posteriormente, la mamá de Bazán no dudó en pedir trabajo para el galán de telenovelas e incluso para su actual pareja, Irina Baeva. “Además yo le pido a todos los productores, productoras, directores de cine, dueños de las empresas, por favor denle trabajo a mi… ya no quiero decir (exyerno) porque se enojan, a Gabriel y que también le den mucho trabajo a mi hija, que gracias a Dios ni le falta, y también ¿por qué no?, también a la otra persona”.

Mientras los reporteros decían el nombre de la actriz rusa, la señora Ortiz replicó: “¿por qué pones nombre?, yo nada más dije la otra persona, puede ser ella u otras que se pasen por el camino de nuestra familia… no le voy a dar publicidad”.

Para finalizar la entrevista, la señora confesó que Geraldine le ha recriminado sus declaraciones anteriores, por lo que ya no desea ser interrogada sobre las cuestiones del ex de su hija.