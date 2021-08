Irina Baeva responde si le da miedo que Gabriel Soto le sea infiel

CIUDAD DE MÉXICO.- Irina Baeva desde sus inicios de carrera ha logrado captar la atención por su belleza y talento, pero sin duda desde que se le empezó a relacionar

con el actor, Gabriel Soto, no ha dejado de estar en vuelta de polémicas.

Hace unos días la actriz, realizó una dinámica en su cuenta de Instagram de preguntas y respuestas, con el propósito de que sus seguidores conozcan más de su vida pero también recibió algunos cuestionamientos incómodos.

Uno de sus seguidores se atrevió a preguntarle si no sentía miedo de que Gabriel le fuera infiel, así como lo hizó con Geraldine Bazán, a lo que ella inmediatamente

salió en defensa de su pareja.

No me da miedo. Confío plenamente en él. Para mi, cada relación se basa en confianza y si no la hubiera no le vería sentido seguirle" escribió la artista.