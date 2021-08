Gabriel Soto habla sobre la opinión de sus hijas respecto a su boda con Irina Baeva 

MÉXICO.- La pareja de actores pospusieron su boda para principios del siguiente año luego de que compromisos laborales no les permitieran celebrar el matrimonio a finales del 2021, como tenían planeado

Este enero Gabriel Soto se comprometió con Irina Baeva, la modelo y actriz rusa conocida por sus interpretaciones en telenovelas como Pasión y poder y Me declaro culpable. En distintos medios, ambos han sido interrogados sobre los detalles de su boda, recientemente, en una entrevista, el actor reveló qué es lo opinan sus hijas sobre el compromiso.

Afirma que Elisa y Miranda están muy contentas con el compromiso y que les emociona la futura boda en la playa:

Por su parte Irina fue cuestionada sobre si las hijas del actor estarían a su lado en la boda para levantar la cola del vestido, pero la actriz solo respondió “veremos más adelante”, sin dar más detalles.

Recientemente la modelo ha recibido comentarios de odio en las redes sociales a causa de las circunstancias en las que la pareja inició la relación, ya que se trata de una infidelidad de Gabriel Soto hacia su entonces esposa y madre de sus hijas. La rusa fue cuestionada sobre si no temía que Gabriel Soto le fuera infiel a ella también, a lo que contestó:



“No, no me da miedo. Confío plenamente en él. Para mí, cada relación se basa en confianza, y si no la hubiera no le vería sentido seguir”, en una de sus historias de Instagram.