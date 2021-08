Mamá de Daniela Parra asegura que jamás "envenenó" a su hija en contra de su padre como "otras"

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el escándalo sobre el supuesto abuso sexual que Héctor “N” cometió en contra de su hija Daniela, por varios años, Erika Martínez, expareja del actor y madre de Daniela, asegura que a diferencia de otras, ella jamás envenenó a su hija en contra de su padre cuando se separaron.

Fue en una entrevista que la periodista Addis Tuñón realizó a la madre de Daniela Parra, la primogénita de Héctor “N”, donde Erika contó su experiencia cuando estuvo casada con el actor y el comportamiento a su hija, además de los años posteriores.

Héctor "N" y su hija Daniela Parra

Imagen tomada de Instagram

La mujer explicó que cuando Héctor y ella decidieron separarse, el actor jamás abandonó a su pequeña hija, con quien ha llevado una muy buena relación y jamás tuvo una queja similar por la que Alexa, la hija de Héctor y Ginny Hoffman, lo está señalando.

Nunca, jamás se separó de mi hija. Inclusive, yo trabajaba todo el día y él, por la tarde, recogía a la niña en la escuela y todo el día se quedaba con ella… algunos fines de semana se quedaba con ella y lo pude haber hecho como muchas mamás lo hacen: Envenenar a mi hija en contra del papá porque no daba dinero… eso es un caso muy común entre las señoras”, dijo.

Martínez destacó que durante una temporada, Daniela vivió con su padre cuando ya existía Alexa y estaba casado con Ginny Hoffman, y Héctor siempre estaba junto a sus dos hijas, ya que se querían mucho y tenían bonita relación, por tal motivo, le sorprende que Alexa ahora diga que su padre abusaba de ella.



ALEXA SE HABRÍA ALEJADO DE DANIELA POR SU PROPIA VOLUNTAD

La madre de Daniela Parra asegura que desde hace aproximadamente seis años, Alexa rompió toda relación y comunicación con su hermana, desde que la cuestionó sobre las declaraciones que ella y Ginny Hoffman decían de su papá, y jamás tuvo respuesta de su parte.

Erika Martínez comentó que Daniela fue al sicólogo durante dos años, ya que había reprobado un grado escolar y jamás le detectaron que sufrió abuso por parte de su papá.



“Yo creo que en algún momento del tratamiento hubiera salido algún abuso por parte del que fuese; sin embargo, no, tengo los resultados del sicólogo… pues, el sicólogo es parte fundamental de cualquier persona. Se ha quedado meses viviendo con él y si yo tuviera la más mínima sospecha, de verdad, no lo estaría platicando aquí, estaría en un juzgado desde hace muchos años”, insistió.

La expareja de Héctor “N” puso en duda el comportamiento de Ginny Hoffman ante la noticia de que su hija había sido abusada por su padre, ya que no hizo nada al respecto en el momento y se esperaría a denunciar el caso cuando la presunta víctima cumpliera la mayoría de edad, situación que se le hace muy extraña.

“¿Cómo es posible que te enteres, como mamá, que alguien está haciendo algo indebido con tu hija y tú dices: ‘No, yo me voy a esperar a que tenga 18 años para que recapacite’?. No, te lo digo yo, como mamá, no me hubiera aguantado ni un segundo, yo hubiera denunciado inmediatamente a quien hubiese abusado de mi hija en algún sentido”, apuntó.



MÁS SOBRE LA DETENCIÓN DE HÉCTOR “N”

El pasado 15 de junio, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México publicó en sus redes sociales que habían realizado la detención de Héctor “N” por delitos de abuso sexual y corrupción agravado en contra de su hija Alexa, cuando ésta tenía 12 años de edad.

Ginny Hoffman, quien alcanzó la fama por participar en el programa de televisión infantil “Chiquilladas”, en la década de 1980, confirmó el arresto de su exmarido, a quien señaló de haber abusado sexualmente de la hija de ambos, menor de edad, durante varios años.

Muchas versiones de esta historia se han expuesto ante los medios de comunicación desde la primera vez que Héctor “N” fue señalado por tales delitos el año pasado, y la que alega la defensa del actor es que Alexa está siendo influenciada por su madre y ha declarado falsedades.

El juicio sigue su curso y se encuentra en etapa de investigación y recaudación de pruebas, pero en las últimas horas se dio a conocer que Héctor "N" demandará a su hija Alexa por difamación y el trámite está en proceso.