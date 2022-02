Mamá de Christian Nodal se muestra orgullosa y responde ante supuesta demanda de Universal Music

CIUDAD DE MÉXICO.- Christian Nodal fue uno de los cantantes más esperados en Premio lo Nuestro, aunque en esta ocasión prefirió no pasar por la alfombra roja, supuestamente para evitar de su vida personal, sobre todo por su reciente ruptura amorosa con Belinda.

Después de los fuertes rumores de una demanda que interpuso Universal Music, por supuestamente fraude genérico, fue la mamá del cantante sonorense aclaró y respondió ante todo lo que se ha dicho en los últimos días.

Cristina Nodal y Jaime González, padres de Christian Nodal habrían sido acusados supuestamente por simular contratos en los que se les da la titularidad de todos los temas que Christian grabó estando en dicha disquera, canciones que la empresa podría distribuir y vender, sin la opinión del sonorense.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Cristy Nodal, aprovechó para felicitar a su hijo por los premios que recibió durante Premio Lo Nuestra y envió una indirecta al proceso legal que se le vio involucrada con Universal Music.

En la publicación se puede leer como la mamá del cantante, reveló que después de dos años en los que habían estado en un largo proceso, pudo cantar todas sus canciones, con todo el apoyo del público.

Felicidades hijo que orgullo! @nodal Después de dos años de lucha para que no apagaran tu voz y tú talento aquí sigues en el ruedo ! Que no podrías presentarte hoy? Que no podrías cantar tus propias canciones? que nadie te respaldaría Y que bla bla bla ! Gracias Dios ! Gracias @sonymusicmexico por todo el apoyo! Gracias a todos sus fans que están siempre con el. Tiempo al tiempo .. . “ARTISTA DEL AÑO REGIONAL MEXICANO “ “COLABORACIÓN DEL AÑO REGIONAL MEXICANO” Es un placer formar parte de tú equipo @nodal @jgmusical @premiolonuestro” se puede leer en la publicación.