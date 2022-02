Christian Nodal se borró tatuaje de Belinda

CIUDAD DE MÉXICO.- Belinda y Christian Nodal se habrían convertido en una de las parejas más populares del medio del espectáculo, pero desde que anunciaron su ruptura amorosa se han vuelto tendencia en redes sociales.

Hay que recordar que el cantante sonorense se llegó a hacer varios tatuajes de la “ojiverde”, pero después de varios días de su separación dejó ver en uno de sus concierto que uno de su rostro lo habría tapado.

Hace unas horas por medio de la cuenta de Instagram de ‘Venga la Alegría’ se publicó una fotografía en la que se puede ver que el intérprete de “No te contaron mal” se colocó símbolos de cartas de póker sobre el tatuaje dedicado a Belinda.

Fue el fotógrafo David Chacón que se encargó de tomar esta polémica imagen, en la qe muchos fanáticos lo han tomado como el fin de la relación definitiva, porque consideran que el artista ha decidido seguir adelante.

Por si fuera poco en uno de los conciertos que ofrecio en Honduras dio un mensaje, que muchos de los presentes supusieron que era dedicado para Belinda, además de su más reciente sencillo musical “No somos ni seremos”, que habla de una ruptura amorosa.



La siguiente canción la compuse en una etapa de mi vida, hace unos cuatro o cinco años, cuando no sabía que las cosas más bellas de la vida no se podían comprar, cosas como la lealtad, el respeto, el amor, la fidelidad, la confianza, una buena amistad”, dijo Christian Nodal.

Por supuesto los usuarios hicieron llegar sus comentarios en la publicación pero a muchos les causó gracia: “se lo podrá tapar, pero no se olvida”, “pero para que rayarse la cara tan lindo él”, “lo que ha de sentir Belinda que la persona con la que se iba casar se borró su nombre”.



¿Belinda le dedicó canción a Christian Nodal?

Belinda después de haberdado fin a su noviazgo, le ofreció una sorpresas a sus fanáticos, decidió romper el silenció y publicar una canción inédita en su canal de YouTube, que llevó por nombre “Mentiras cabr´*n”.

Creeíste cuando te fuiste que sin ti yo no podía, que no te superaría, que siempre iba a estar triste. Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste, ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón, te digo que no” dice una parte de la canción" se puede leer en la publicación.