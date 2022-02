¿Indirecta a Nodal? Belinda estrena canción: "no quiero un man que se esté creyendo mejor que yo"

MÉXICO.- Tras la mediática ruptura de Belinda y Nodal, los fans de ambos cantantes quedaron con muchas dudas sobre la posible razón por la que la pareja puso fin a su compromiso. Aunque los famosos no han querido hacer declaraciones al respecto, tal parece que dejarán que su arte hable por ellos, pues tanto Nodal como Belinda están estrenando temas musicales.

El pasado viernes 18 de febrero, Nodal lanzó “No somos ni seremos” una canción de despecho que los usuarios de redes sociales no han dejado de identificar con la vida personal del intérprete. Sin embargo, para sorpresa de sus fans, la cantante de “Luz sin gravedad” no se ha quedado callada, pues hace unas horas apareció en su canal de YouTube un nuevo tema titulado “mentiras ‘cabr*n’”.

"Creíste cuando te fuiste que sin ti yo no podía, que no te superaría, que siempre iba a estar triste. Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste, ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón, te digo que no”, dice la canción al principio, lo cual es casi inevitable no vincular con la ruptura que está viviendo la cantante.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del tema es donde se habla de los motivos de la ruptura en la canción. Tal parece, que la letra describe una relación muy desgastada donde el hombre al que se le habla se comportaba de forma arrogante y grosera, y a menudo ocasionaba peleas entre ellos.

"Te digo que no, no quiero un man que se esté creyendo mejor que yo. Siempre peleando y comportándose como un cabr*n. Me cansé de tus mentiras ya no quiero tus besos, ahórrate el intento. [...] No quiero un bobo que crea que me controla, ni los fines de semana estar sola. Cómo me dejabas esperando por horas, ahora las llamadas que tú haces se ignoran", dice la canción de Belinda.

No quieren hablar al respecto

El video que se estrenó en el canal de YouTube de la cantante señala que se trata solo de un demo, por lo que es posible que se lance otra versión en el futuro, que incluso podría incluir un video musical. Los fans de Belinda han llenado la sección de comentarios con mensajes alusivos a Nodal y le han manifestado su apoyo con sus nuevos proyectos como cantante.

Durante toda mi carrera los medios han sido parte importante, acompañando mi evolución y siendo el puente con muchos y muchas de mis fans. Es por ello que, en ocasiones, he decidido dejarles entrar a conocer parte de mi vida privada... — Belinda (@belindapop) February 18, 2022

Cabe señalar que ni Belinda no el sonorense han confirmado ninguna de las teorías que circulan sobre el rompimiento. De hecho, la cantante y actriz pidió que se detuvieran las especulaciones sobre ella, las cuales se relacionan con un supuesto préstamo millonario y deudas con el SAT. Belinda amenazó con tomar acciones legales, si continúan difamándola en los medios.