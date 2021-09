Maluma le da beso en la boca a una de sus fanáticas

ESTADOS UNIDOS.- Maluma tiene una larga trayectoria de éxitos en el medio artístico, cada uno de sus sencillos y colaboraciones han permanecido en el gusto del público, es por eso que el cantante siempre se da el tiempo para estar cerca de sus seguidores.

Hace unas horas por medio de la cuenta de Instagram de chicapicosa2 compartió un video en el que se puede ver que el artista colombiano se encuentra cantando en vivo cuando se percata que una de sus seguidores traía un letrero en el que decía que era su cumpleaños.

Los encargados de seguridad fueron por la mujer para que se acercara al escenario donde pudo saludar de cerca de Maluma, quien la abrazo y hasta le cantó en vivo uno de sus canciones.

#maluma le regalo un beso a esta chica en su cumpleaños…Vía: @luavision Papi Juancho makes a lucky birthday girl’s wish come true at his tour stop in Phoenix “ se puede leer en la publicación.