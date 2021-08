Maluma desea dueto con Luis Miguel y Vicente Fernández

Ciudad de México.- Maluma expresó su deseo de volver a los escenarios luego del paro total de conciertos en el mundo por la pandemia de coronavirus, destacando su intención de seguir besando a sus seguidoras en la boca a pesar del peligro que corre de un contagio de Covid-19.

Durante la entrevista transmitida por el programa Sale el Sol, el cantante de música urbana aseguró que no teme por su salud ni la de sus incondicionales.

No, no pasa nada, que me pasen el carnet de vacunación, y ya está… finalmente mira que ya va más de un año y medio sin conciertos, así que no, a la hora de poder cantarles todas mis canciones

Comentó.

Colaboraciones

Por otra parte, el colombiano confesó su interés por hacer diversas colaboraciones con cantantes de talla internacional, entre ellos el “Sol de México”.

“Hay muchos artistas que yo admiro, yo siempre lo he dicho y me encantaría cantar con Justin Timberlake, ya he tenido la oportunidad de cantar con Balvin, me encantaría hacer un dueto con Luis Miguel, para mi sería grandioso, aunque no sé si él esté puesto para la música en estos instantes, Vicente Fernández es otro artista que me encanta, yo creo que hay varios por ahí de la industria musical que todavía falta por conocer”, reveló.

Cabe señalar que Maluma ya ha dejado ver su admiración y cariño por Luis Miguel y Vicente Fernández, incluso hay videos en donde el artista aparece cantando música ranchera como “La Bikina” y “Para siempre”, temas interpretados por LuisMi y Don Vicente, respectivamente.