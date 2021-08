Así fue la caída de Maluma ¿Actuada o accidental? 

CIUDAD DE MÉXICO.- Maluma regresará a los escenarios a lo grande, al anunciar que formará parte del elenco que se presentará en el concierto masivo organizado por la reapertura de Nueva York, en donde compartirá escena con artistas de la talla de Carlos Santana, Bruce Springsteen y el grupo The Killers.

Además el fin de semana se informó que el cantante prepara una gira mundial "con besos en el escenario", así lo declaró el intérprete de "Hawái" generando gran número de críticas entre los internautas.

Y es que el popular colombiano no ha dejado de dar de qué hablar, tras protagonizar un penoso momento que se ha hecho viral. Y es que Maluma ha sufrido una graciosa caída mientras realzaba una simpática coreografía al ritmo de su más reciente sencillo "sobrio".

Fue a través de las redes sociales del artista donde se compartió el vídeo que muestra a Maluma con una botella en mano de algo que parece ser cerveza, logrando en muy poco tiempo más de 6 millones de "me gusta".

El clip ha causado gracia entre los seguidores del colombiano, pues se puede apreciar como no pudo mantener el equilibrio mientras bailaba, eso sí, sin derramar el líquido de la botella que sostenía con su mano izquierda.

Maluma se tomó la situación con su particular sentido del humor y junto a su publicación en Instagram escribió: "Pero #sobrio no me daaa... ¿Quién se le mide a este bailecito?", refiriéndose a la canción que lanzó a principios de julio.