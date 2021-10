Maluma comparte trágica historia con el público de su concierto

ESTADOS UNIDOS.- Algunos artistas deciden causar una gran impresión durante sus conciertos con algún elemento sorpresa durante el show, y en el caso de Maluma fueron las palabras que ofreció a su público, en donde comentó que vivió un tenso momento cuando se enteró de un trágico accidente que pudo pasarle a él.

Según lo que comentó el intérprete de "Sobrio", cuando iba en camino al concierto que dio en Orlando, Estados Unidos, le informaron que el avión que salió antes de su vuelo sufrió un accidente en el que todas las personas que iban a bordo perdieron la vida.

A partir de esto, Maluma parece haber reflexionado sobre el valor de la vida, pues el artista quiso compartir con los visitantes una sincera opinión y comentó que el accidente le pudo haber ocurrido a él, pensamiento que le afectó por la forma en la que se enteró de la triste noticia.

Una vez que lo compartió a sus fans, el público se mostró preocupado pero tambien celebraron por tener la oportunidad de ver al reguetonero en vivo durante su presentación en Estados Unidos, y es que el músico tuvo que pausar sus shows presenciales a causa de la pandemia.

Quiero decirles que he tenido un día muy loco porque esto nadie lo sabe, pero se los voy a contar. No me importa, ustedes son mi familia, ha sido muy loco porque estuve a nada de no poder venir a Orlando”, expresó en el escenario.