Maki Moguilevsky confiesa que la “rutina” la llevó a divorciarse de Juan Soler

CIUDAD DE MÉXICO. – La actriz y presentadora argentina, Maki Moguilevsky, habló como nunca sobre su divorcio del también actor Juan Soler, con quien estuvo casada durante 15 años y tienen dos hijas en común.



Durante la transmisión del programa “Netas Divinas”, la actriz contó que al cumplir 40 años pasó por una “crisis” que la hizo pensar en muchas cosas, entre ellas su divorcio.

“Me casé a los 28, tuve a mis hijas a los 30 y a los 40 pasé por una crisis de identidad, de sentir que me faltaba vivir, me divorcié porque estuve con esa crisis que me entró a los 42 y eso que fui actriz, viví sola seis años, salí, tuve otros novios”, contó Maki.



La rutina la llevó a divorciarse



Moguilevsky también dejó en claro que tuvo una “vida feliz” al lado de Juan Soler, pues asegura que siempre se centró en su familia, y, a pesar de ello, se enfocaba en salir con sus amigas o seguir aprendiendo habilidades; Sin embargo, señala que la rutina hizo que su relación se acabara.



A los 25 lloraba porque decía: ´Ay ya no me casé, soy una solterona´. Conocí a Juan, que vivimos una vida muy padre juntos y así y todo que eran los rangos normales y que yo me dediqué a mis hijas, ama de casa, que me volví mega fresa de café con las amigas, madre abnegada, esposa devota, reventé”, declaró la actriz.



En la entrevista, Maki también recordó su boda y habló sobre lo mucho que se arrepiente de haberse casado con un vestido amarillo, pues explicó que lo hizo porque Juan Soler se lo pidió, ya que cómo él se había “casado 25 veces en 25 novelas distintas”, ya estaba cansado de ver vestidos blancos, recordó la actriz.