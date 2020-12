Maki confiesa: "Me arrepiento muchísimo" sobre posar con poca ropa

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Maki Moguilevsky conocida artísticamente como Maki Soler, apellido que cambió después de separarse del actor Juan Soler, es una presentadora y actriz de televisión argentina radicada en México, platica sobre lo mucho que se arrepiente de haber posado con poca ropa en su juventud.

En entrevista para el programa de espectáculos "De Primera Mano", confesó que hace muchos años que realizó una sesión con poca ropa para una revista de caballeros, lo cual lamenta en la actualidad.

La argentina dice que no quedó satisfecha totalmente después de haber posado, porque siente que no es ella. "Te juro que me arrepiento de haber hecho esto, me arrepiento muchísimo. Primero porque están retocadísima, el que conoce mi cuerpo mmm", expresó.

Algo que preocupa a la actriz es que los tiempos han cambiado y ahora sus imágenes están mas al disponibles para todos, "Porque cuando lo hice el internet no existía, ahora están por todo el internet. Y ahora digo: 'el día de mañana que mis hijas tengan novio', que vean esas fotos, me moriría de pena. Que la vean mis suegros", afirmó y agregó, "Sí las pudiera quitar, las quitaría. Te lo digo de todo corazón".

En aquellos años algo que la animó a dar ese paso y tomar la decisión de posar con muy poca ropa fue "En ese momento Azul tenia 8 meses y pensé 'pues bueno'. Me siguieron muchos meses y luego me ofrecieron una muy buena cantidad".

"Pensé que era como reencontrarme con esa parte femenina y me va a impulsar, eran otros tiempos, pero no es algo de lo que esté contenta", comentó la actriz argentina y añadió, "No es algo que yo haría, ya no tengo el cuerpo, ni la edad para hacerlo nuevamente".

Al cuestionar a la actriz sobre sus secretos para mantener su actual figura respondió: "Mi mayor secreto es que no hay secretos, inicie a hacer ejercicio como a los 42 y eso es lo que me mantiene en forma, pero no hay secretos".