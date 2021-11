Maite Perroni y Andrés Tovar esperan su primer hijo, aseguran

CIUDAD DE MÉXICO.- Maite Perroni y Andrés Tovar estarían esperando a su primer hijo, como así se reveló en la cuenta de Instagram @chamonic3, quienes hace pocas semanas confirmaron su relación en las redes sociales.

En la cuenta dedicada a chismes de espectáculos se dijo que la pareja ya habría vendido la noticia a una revista y por eso es que habrían confirmado su romance, después de haberlo negado tanto, ya que Maite se había embarazado y no podrían ocultarlo por mucho tiempo.

Bebé en camino así es!!! Maite Perroni y Andres Tovar están esperando su primer hijo. Ya vendieron la nota a una revista por eso confirmaron su relación!! Eso me dijeron!! Tiempo al tiempo veremos en los próximos días”, escribió el administrador de la cuenta.

El pasado 20 de octubre fue cuando la cantante y el productor de televisión anunciaron que sí tenían una relación, a pesar de que meses atrás lo habían negado, ya que Andrés tenía una relación con la actriz Claudia Martín, de quien se separó en junio de 2021.



¿Cómo surgió la relación entre Maite Perroni y Andrés Tovar?

En noviembre de 2019, Claudia Martín y Andrés Tovar contrajeron matrimonio, pero a menos de un año anunciaron su separación definitiva.

Una revista de circulación nacional publicó un audio en el que supuestamente se escuchaba al productor de Imagen Televisión teniendo una conversación comprometedora con Maite Perroni, por lo que se especuló que la integrante de RBD había sido la tercera en discordia en el matrimonio.

Tanto Andrés Tovar como Maite Perroni negaron que hayan tenido una relación extramarital y que Tovar jamás le fue infiel a Claudia, quien fue culpaba y atacada por los fans de Perroni por presuntamente haber sido ella quien filtró el audio.

Cuatro meses después, sorpresivamente Maite y Andrés confirmaron que siempre sí tenían una relación, pero las cosas no habían sido como decían meses atrás.

“Cuando la vida te regale la oportunidad de volver a empezar, no dudes en pedir desde lo más profundo de tu corazón lo que tu alma anhela encontrar; esto nunca va a dejar de sorprenderte… Las cosas no fueron como se contaron y no queremos ser parte de este circo mediático, por ello es muy importante para nosotros aclarar esta situación. Somos amigos desde hace 20 años y este año nos encontramos con que estábamos viviendo el mismo proceso: cada uno se encontraba en duelo por haber terminado una relación sentimental”, reza parte del comunicado.

La pareja ha sido muy criticada porque la mayoría de la opinión pública no creyó su historia y sí creen que Maite se haya metido en medio de la relación de su actual pareja con la protagonista de “Los Ricos También Lloran”.