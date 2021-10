Comparan a Maite Perroni con Irina Baeva y la señalan de "baja maridos"

CIUDAD DE MÉXICO.- En junio la revista TV Notas dio a conocer que el matrimonio de Claudia Martin y Andrés Tovar habían terminado por una tercera en discordia, de quien ahora se sabe nombre y apellido; Maite Perroni.

Tras la revelación, en el programa "Sale el Sol" desmintieron dicha información e incluso dieron a conocer que el productor Andrés Tovar les confió que desde hace algún tiempo se encontraba separado de Martin y aunque no revelaron los motivos de su ruptura sí aclararon que no hubo una tercera en discordia como bien publicó la revista mexicana.

Un par de días después fue la misma Claudia Martin quien confirmó que está separada del productor: “Primero que nada quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado en estos momentos. Les quiero comunicar que Andrés y yo estamos separados, Estoy viviendo un proceso muy doloroso y por esta razón me gustaría vivirlo en privado, en compañía de mis seres queridos”.

Pero no fue hasta agosto cuando la pareja dio a conocer de manera oficial que su divorcio había sido efectivo, separando así sus caminos de forma definitiva.

A casi dos meses de la noticia y a un mes del divorcio del productor, hoy se da a conocer por la misma Maite Perroni que formalizó una relación con Andrés Tovar, exmarido de Claudia Martin y con quien se vio involucrada en rumores en meses pasados como la "roba maridos".

En junio se dieron a conocer varias versiones de la historia, una de ellas afirmaba que Maite Perroni era la "tercera en discordia" dentro de la relación de Claudia Martin y Andrés Tovar, noticia que salio a defender la actriz y miembro de RBD a través de su apoderado legal.

Los usuarios de redes sociales no pasaron este hecho por alto y de manera rápida iniciaron a hacer señalamientos en contra de Maite Perroni a quien acusaron de haber destruido un matrimonio e incluso la compararon con Irina Baeva.

Las primeras similitudes las recibió al pie de una imagen que Andrés Tovar tiene en su cuenta de Instagram al lado de ella. Ante las críticas, el productor de "Sale el Sol" decidio bloquear los comentarios para seguir evitando los insultos danto a él como a la protagonista de "Oscuro deseo".

Pero los comentarios no han podido parar y fue a través del pie de una imagen que compartieron en “Suelta la Sopa” que siguieron las comparaciones e insultos.

“Mismo caso de Irina (Baeva). Los hombres como no se saben atacar entre ellos, como lo hacemos las mujeres, viven felices a punta de engaños sin que los juzguen. Tremenda suerte”. “La IriPerroni”. “¡Qué rebelde la Maite!”. “Ya saben quien en el apellido lleva el oficio”. “Qué Perroni la Maite, no respeta a un hombre casado”. “Hasta en la vida real le quitan el marido”. “¿Qué tienen en común la Paninni, Irina y Maite? No tienen talento artístico, pero qué tal para robar maridos salen bien buenas y con demandas quieren sacar dinero, porque con su trabajo no pueden. Una más a la lista de las más odiadas de México”, fueron algunos comentarios que Maite Perroni recibió.