Maite Perroni lanza marca de vino 'Spara'

Ciudad de México.- Maite Perroni afianza su faceta como empresaria y lanza su propia línea de vino “Spara”.

La ex RBD estrena por partida doble, pues se trata del lanzamiento de un vino rosado y uno tinto.

Perroni continúa realizando proyectos fuera del medio artístico y con bombo y platillo presenta esta línea de vinos, desarrollados de forma sostenible e inspirados en el sol, la luna y los sueños.

Maite Perroni se asocia con vitivinícola argentina

La idea de estas bebidas, la desarrolló de la mano de una compañía vitivinícola argentina llamada Bodega Santa Julia.

Es un bebé que ha crecido por dos años y finalmente podemos compartirlo. Es un proyecto que en los últimos dos años me ha motivado”, comentó Maite durante la presentación de la bebida en conferencia de prensa.

“Todo empezó con una conversación y un sueño hablando de vino y pensando en: ‘¿Por qué no hacer el nuestro?’, estuvimos en esta búsqueda de cómplices que quisieran acompañarnos en esta locura y afortunadamente Julia se cruzó en nuestra historia y fue el mejor aliado para poder concretar esta idea”, explicó la artista.

Maite Perroni presenta los vinos acompañada de sus socios

Acompañada virtualmente de sus socios, Leandro Lowi, Julia Zuccardi y Sebastián Fernández, la actriz contó: “siento mucha ilusión porque no sólo se cumple el sueño sino que es un trabajo muy bien hecho, me siento súper orgullosa de poder compartirles un producto de alta calidad, porque Santa Julia es de los mejores lugares de vino en Argentina y Latinoamérica. Así que es un gusto poder tenerlo ya en las manos y poder compartir este sueño que por fin se materializó”.

En este momento, las bebidas serán vendidas en Internet por medio de la plataforma Amazon Prime, aunque espera expandir su producto por América Latina.

“Lo que queremos hacer con este concepto y el slogan ‘Jump into your dreams’ es invitarlos a que se atrevan a dar ese salto y disfruten de la vida, a que valoremos cada momento. […] Creo que después de todo lo que hemos vivido nos damos cuenta de lo importante que es poder valorar cada instante porque no sabemos qué pasará mañana y para eso es este proyecto, para celebrar y brindar por todo eso”, dijo Maite antes de culminar su charla con los periodistas.