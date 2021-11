Maite Perroni responde a Andrés Tovar y le demuestra su amor, en medio de rumores de embarazo

CIUDAD DE MÉXICO.- Maite Perroni respondió el mensaje que Andrés Tovar le dedicó en su cuenta de Instagram, asegurando que era su alma gemela y su sentimiento favorito, en medio de los rumores de que la pareja está esperando a su primer hijo.

El lunes pasado, Andrés Tovar publicó una serie de fotos en las que aparece Maite Perroni y en el pie de foto, una dedicatoria dirigida hacia su novia, quien de igual manera, hizo lo mismo en su red social, dejando claro que el amor es el que triunfa y no les avergüenza decirlo, como mucho se ha dicho.

Las almas gemelas no son solo amantes, hay una eternidad en estos ojos. Eres mi sentimiento favorito”, escribió Maite, al igual que Andrés en su cuenta personal.

En la misma publicación, Tovar le escribió a su novia: "Te amooooooo!", mientras que sus amigos y segudores les enviaron felicitaciones por su relación y buenos deseos.

Hace varias semanas se decía que la pareja había prohibido a sus amigos que les tomaran fotografías juntos, cuando compartían con ellos en el festejo de cumpleaños de Jessica Coch, una de las mejores amigas de Maite, ya que supuestamente querían evitar chismes en las redes sociales.

Pero de haber sido cierto, el resultado fue todo lo contrario, ya que empezó a especularse de que se avergonzaban de su relación porque habían hecho “las cosas mal”, ya que hace nos meses se decía que Tovar le había sido infiel a la que era su esposa, Claudia Martín, con la integrante de RBD.



¿Maite Perroni está embarazada?

La semana pasada, la titular de la cuenta de Instagram @chamonic3, publicó que una de sus fuentes le había confirmado que Maite Perroni y Andrés Tovar estaban esperando su primer hijo y por eso es que habían decidido aceptar públicamente que tenían una relación.

Luego de que en junio pasado lo negaron rotundamente y por la cual, los “haters” condenaron a Claudia Martín por presuntamente haber filtrado un audio donde conversaba Maite con Andrés en tono romántico, antes de que el productor se separara de su esposa.

“Bebé en camino así es!!! Maite Perroni y Andres Tovar están esperando su primer hijo. Ya vendieron la nota a una revista por eso confirmaron su relación!! Eso me dijeron!! Tiempo al tiempo veremos en los próximos días”, escribió la influencer.

Tras la noticia, la estrella de Netflix aseguró que la noticia es falsa y que si llegara a embarazarse, lo diría con gusto a los medios y a sus fans, ya que un hijo es una bendición.

“Es una noticia que el día que sea verdad, yo voy a ser la primera en querer compartirlo con todos ustedes porque es una bendición, y cuando eso suceda yo voy a estar más feliz de poder decirlo… pero no, no, no es así, cuando así sea yo lo voy a contar más que feliz”, dijo.

La también cantante resaltó que el rumor de su embarazo, es una prueba más de cómo las personas hablan sin saber la verdad y puede perjudicar a las demás personas, haciendo referencia a que ha insistido que las cosas entre ella y su actual pareja no sucedieron como todos dicen y creen.