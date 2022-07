VIDEO: Maestro de canto llama "burra" a Lolita Cortés: "Tiene que ponerse a estudiar"

Desde que la nueva edición de La Academia comenzó, los medios de espectáculos se han llenado de qué hablar, destacando la figura de la polémica crítica, Lolita Cortés, que no da respiro a los participantes del concurso musical.

Todo México esperaba el regreso de Lolita a La Academia, pues aunque los alumnos la sufran, los televidentes siempre acaban encantados con las duras críticas y comentarios "agresivos" hacia las y los cantantes.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con la capacidad de la "jueza de hierro", pues un reconocido intérprete mexicano, César Franco, publicó un video a través de TikTok donde reproduce en miniatura una de las duras críticas de Cortés hacia una de las participantes, asegurando que Lolita "necesita ponerse a estudiar" los conceptos básicos del canto.

Escuchen a esta burra (refiriéndose a Cortés), perdón que le diga así. Esa señora se tiene que poner a estudiar. El belting es lo que es el belting, no es lo que es para ti", explica César Franco al escuchar lo que la jueza del programa intentaba explicar a Yahir.

César Franco es un intérprete mexicano y maestro de canto de artistas internacionales, y asegura que los términos usados por Lolita Cortés son erróneos, lo que podría provocar dar una mala crítica o mal consejo a los alumnos. Es por eso que Franco le recomienda públicamente a la "jueza de hierro" ponerse a estudiar.

No todo lo que aparenta seguridad, es verdad. No me gusta como canta Yahir pero tiene razón", escribió César.