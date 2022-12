"M3gan" invade videos de Bad Bunny: "Solo hay una bebesota por aquí"

ESTADOS UNIDOS.- Hollywood es cada vez más competitivo, con nuevas plataformas de streaming surgiendo cada año y franquicias cinematográficas acaparando todo el mercado del cine, por lo que una buena campaña de promoción es esencial para el resto de las películas.

Un gran ejemplo es "M3gan", un largometraje de terror protagonizado por una perturbadora muñeca mecánica del mismo nombre.

Dicha película logró capturar la atención de todos los espectadores desde su primer tráiler en el que se mostró al juguete en acción e incluso realizando una extraña coreografía al ritmo de "It's Nice to Have a Friend" de Taylor Swift.

Bad Bunny fue el artista más escuchado del año en Spotify

No obstante, esto no quedó aquí, pues "M3gan" ha invadido los videos musicales de Bad Bunny en Youtube para promocionar su película y dejar un mensaje a todas y todos los seguidores del carismático puertorriqueño.

Hola, veo que que estás aquí por Bad Bunny. Pero seamos claro, solo hay una bebesota por aquí", asevera la muñeca con un tono frío antes de empezar el video.

No cabe duda que la estrategia de marketing podría resultar en un éxito rotundo pues Bad Bunny se ha consagrado como el artista más exitoso del año en diferentes medios especializados de Música.

Te puede interesar: James Cameron intentó golpear a Harvey Weinstein en defensa de Guillermo del Toro