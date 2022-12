James Cameron intentó golpear a Harvey Weinstein en defensa de Guillermo del Toro

ESTADOS UNIDOS.- Los premios Oscar suelen ser recordados no solo por sus ganadores y perdedores, sino por lo múltiples incidentes que suceden durante el evento y quedan para la posteridad en recopilatorios de videos en Youtube. El más reciente sucedió en la última entrega, en la que Will Smith decidió propinarle una cachetada a Chris Rock por bromear sobre su esposa.

No obstante, este no fue el primer ni único accidente de tal tipo durante la gala, pues de acuerdo con el reconocido director de cine James Cameron, él también estuvo a punto de empezar una pelea con un importante compañero durante la edición de 1997.

Por medio de una entrevista a la revista Vanity Fair, el director de "Avatar" reveló que tuvo un desencuentro con el polémico y convicto exproductor de Hollywood Harvey Weinstein durante la premiación de dicho año, en la que arrasó gracias a "Titanic".

Cameron comentó que Weinstein se había acercado a él para presumir que Miramax, su estudio de cine, había creado a grandes artistas como él, dando a entender que su éxito es debido a Weinstein y no a su arduo trabajo. Esto encendió a James, pues también recordó que su gran amigo Guillermo del Toro también había tenido una terrible experiencia con el productor durante el rodaje de "Mimic".

Estaba sucediendo en el piso principal y la música había comenzado a sonar para volver a nuestros asientos. La gente que nos rodeaba decía: '¡Aquí no! ¡Aquí no!'. Como si estuviera bien pelear en el estacionamiento, pero no estaba bien allí cuando sonaba la música y estaban a punto de comenzar", dijo.