Lyn May toca el piano y la comparan con Lady Gaga al interpretar “La Loba”, versión acústica

CIUDAD DE MÉXICO.- Lyn May sorprendió a sus seguidores al aparecer en sus redes sociales tocando el piano e interpretando su canción “La Loba”, misma que estrenó hace varias semanas, y la comparan con Lady Gaga.

En su cuenta personal de Instagram, la cantante, de 69 años de edad, volvió a causar controversia entre sus seguidores al publicar un video en el que aparece tocando el piano y de inmediato les recordó a la estrella del pop, Lady Gaga.

En la imagen aparece Lyn May portando una peluca corta, color rosa, y luciendo un vestido de encaje negro, transparente y elegante, mientras la artista está sentada frente a un piano de cola tocando unas notas que, según dijo, era su canción “La Loba”.

Hola amigos. Aquí, tocando ‘La Loba’, con mucho amor para todos ustedes: ‘La loba, el pasito que te gusta, que te gusta, toma’”, externó.

En el pie del video, la vedette mexicana agradeció a sus fans todo el apoyo brindado y por escuchar la canción que grabó junto a René Ortiz y OG El Movimiento.

Las imágenes crearon polémica entre algunos internautas, quienes recordaron que hace algunos días, la intérprete se comparó con Lady Gaga, al cuestionar a sus seguidores que si quién era más bonita: Ella o Lady Gaga.

Luego de aparecer con un nuevo look en el que usa pelucas de distintos colores y estilos, Lyn May también se comparó con Lady Gaga y en una de sus entrevistas externó que le agrada que la comparen con la también estrella de Hollywood, quien recientemente filmó “House of Gucci”.



Lyn May prepara su boda

Lyn May reveló la semana pasada que tiene casi todo listo para su próxima boda con su prometido Marko D1, a quien desde el año pasado presentó como su futuro esposo, de quien presumió es 28 años menor que ella.

En sus redes sociales, la actriz de la “Época del Cine de Ficheras” publicó varias fotos y videos donde hace un recorrido por una tienda donde venden vestidos de novia, anunciando que estaba preparándose para llegar al altar.

En una de sus fotos Lyn May posó con un vestido rojo que se probó, pero el que más gustó de todos es uno color beige con tonos dorados, en el cual la bailarina luce espectacular, ya que conserva una envidiable figura.

Según ha dicho ella misma en los medios, la boda se realizaría a principios de 2022.