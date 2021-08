Lyn May sorprende con su interpretación en "Quiero Cantar de VLA"

CIUDAD DE MÉXICO.- La ex vedete y actriz del cince de ficheras mexicano, Lyn May fue motivo de memes hace pocos días tras declarar que podrías estar embarazada, lo que causó la pronta reacción del público, pero ahora regresa a las redes sociales, pero por su interpretación de "Malagueña" en el reality show "Quiero Cantar de VLA".

Y es que en verdad una cosa es que quiera cantar y otra muy distinta es que lo haga bien, al menos así lo demostró durante su participación en el programa matutino de revista, donde quedó claro que mucho sentimiento sí puso a su interpretación.

La reacción de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar, al recibir comentarios como "Pues mejor que Laura g si lo hace jejeje, de seguro su embarazo le mejoró la voz, increíble que sea la de mejor cuerpo y la de más talento a comparación de las otras más jóvenes", escribió un internauta en Facebook.

Entre buenas y malas opiniones

A diferencia de lo que se podría esperar, el público tomó de manera positiva la participación de Lyn May, opinando que lo hizo incluso mejor que las presentadoras del mismo programa Anette Cuburu y Laura G, resaltando los atributos de la actriz, que goza a pesar de su edad.

"Me encanta la forma de como se maneja esta señora a pesar de su edad tiene un físico envidiable y una buena voz. Bravo", opinó una usuaria de Facebook.

Pero no todas las críticas fueron tan benevolentes con Lyn May, hubo quien opinó: "Con el debido respeto. Admiro a la señora por sus películas. Pero de ahí a que quiera cantar, lo siento pero si fuera crítico de ese panel con la pena y sinceridad le diría. Su voz no le ayuda para ese tipo de tema. Dos el vestuario ni al caso y por último dejé de ver ese programa por que se convirtió en nada productivo antes hacían excelentes reportajes pero ahora con el perdón ya superaron a la competencia en hacer por querías ya no tienen. Relatividad".



Los memes en redes sociales

Sin duda la señora Lyn May es uno de los personajes más populares dentro de la creación de memes, siendo los más populares los generados recientemente por su comentario sobre un posible embarazo, pero ahora han sido olvidados y reemplazados por los que provocó su interpretación de "Malagueña".

Los usuarios de Internet no perdieron el tiempo y de manera pronta generaron varios memes para inmortalizar este divertido momento de la televisión mexicana, donde la escena preferida fue el instante donde la actriz hace un falsete prolongado.

En las diversas redes sociales se pueden apreciar memes en imagen y video, donde la señora es comparada desde el sonido de un mosquito hasta el peculiar sonido que emite un globo al desinflarse.