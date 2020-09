Lin May llega al funeral de Wanda Seux…está casi vacío

CIUDAD DE MÉXICO.- Wanda está siendo velada en una funeraria ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México…sin embargo, el lugar luce casi vacío.

Así lo dijo Lyn May, amiga de la fallecida vedette, quien dijo a “Hoy” su sorpresa por ver muy pocos asistentes el funeral de quien fuera una de las artistas más amadas de su época.



La famosa supuso que la razón por la cual hay poca afluencia de personas en el velorio de su amiga es por el miedo al coronavirus, pues en la pandemia se han realizado pocas ceremonias fúnebres para evitar el riesgo del contagio.

“Yo tengo miedo, fui bien protegida y traigo mi cubrebocas y todo, alcohol y todo”, dijo Lin May, mientras en pantalla se proyectaron imágenes de cómo lucía el funeral siendo casi las 13:00 horas de la Ciudad de México.



“Me pregunté porque no llego nadie. Miren la hora que es y no hay nadie”, lamentó.

Lin May recuerda a Wanda como una mujer alegre, a quien conoció en una de las mejores épocas de la vida de ambas.

“Éramos muy elegantes, muy sexys, muy profesionales, estudiábamos y trabajábamos y siempre estábamos a tiempo en el teatro dos horas antes o donde trabajábamos. Siempre responsables, y salíamos”, relató con una sonrisa.

Horas antes del velorio, Wanda Seux fue despedida entre aplausos y ovaciones de sus familiares y amigos en la Casa del Actor.



En un video que circula en redes sociales, Alfredo Cordero, quien fuera amigo íntimo de Wanda, la despidió con una estrella en la mano que tenía el nombre de la actriz.

“¡Bravo, Wanda, bravo!”, gritaron los presentes mientras se llevaban el cuerpo de la actriz del lugar.