Lyn May revela nuevo romance y próximo disco de reguetón

CIUDAD DE MÉXICO.- Lyn May estuvo como invitada el día de ayer en el programa Chismorreo de Multimedios, y habló sobre sus nuevos proyectos y sus amores.

La vedette dijo que en uno de los discos que está por lanzar ha apostado por el género de reguetón: “Estoy haciendo reguetón y ahorita estoy haciendo 'las arrabaleras' que es el como el estilo... no es de la señora Paquita la del Barrio, como una señora que hace muchos años... Chelo Silva”.

En su nueva producción incluye la canción que le dedicó a Piqué por ser un “gigoló”, y cantó parte del tema que ya había mostrado anteriormente:

"No me simpatizaste cuando te conocí / pero al pasar el tiempo me enamoré de ti. / No me importó saber que eras un vividor / quise cambiar tu vida llenándote de amor. / Vividor, eso es lo que tú eres / gigoló, pues vendes tus placeres. / Vividor, en verdad a nadie quieres / vividor, explotador de mujeres”.