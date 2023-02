Lyn May acusa a aerolínea de robo en sus maletas

CIUDAD DE MÉXICO.- Lyn May se ha convertido en una de las figuras del medio del espectáculo más polémicas y queridas por parte del público que ha seguido su carrera artística.

A sus 69 años la vedette ha podido mantener una de las cinturas más pequeñas y envidiables del espectáculo, sin embargo en más de una ocasión la artista suele ser protagonista de escándalos.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Lyn May compartió una serie de fotografías donde evidenció el maltrato que sufrieron sus maletas que llegaron totalmente rotas al finalizar el viaje.

En la publicación la vedette reveló que una reconocida aerolínea del país, supuestamente le había “robado” y hasta pedía sus joyas de regreso, porque al aparecer no le habían llegado.

Así llego mi maleta a la ciudad de Los Ángeles gracias a la compañía @aeromexico cuidado porque están robando. No es posible! Quiero mis joyas de regreso.

Lyn May mostro en las imágenes que sus maletas estaban totalmente rotas y al parecer le hacían falta alguna de sus cosas, es por eso que quiso hacerlo público para que se haga “justicia”.

Los usuarios hicieron llegar sus comentarios en su mayoría le recomendaron que comprara una maleta de mayor calidad: “Una cosa es que la maleta por el material de haya roto y otra muy distinta que a leguas se ve que aprovecharon para meterle mano”,”Lyn May no compres maletas desechables”, son algunos de los que se pueden leer.

Lyn May dedica canción a Piqué porque ofendió a Shakira

La vedette estuvo como invitada en el programa ‘De Primera Mano’, y aprovechó la ocasión para presentar un tema que señala al exfutbolista como un gigoló. “Para mi Shakira adorada que la adoro muchísimo, esta canción se la voy a dedicar al pin… Piqué”, dijo.



“No me simpatizaste cuando te conocí / pero al pasar el tiempo me enamoré de ti. / No me importó saber que eras un vividor / quise cambiar tu vida llenándote de amor. / Vividor, eso es lo que tú eres / gigoló, pues vendes tus placeres. / Vividor, en verdad a nadie quieres / vividor, explotador de mujeres” parte de la letra que cantó la vedette.