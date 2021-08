Lyn May despotrica contra Belinda por “copiona”

CIUDAD DE MÉXICO.- Quien ha causado polémica en los últimos días es Lyn May, no sólo por su supuesto embarazo, sino porque acusa a Belinda de ser “una copiona”.

Y es que la vedette que participa en el reality “Quiero Cantar” de “Venga la Alegría”, aseguró que la cantante de “Sapito”, así como otras artistas como JLo y Ninel Conde, imitan sus trucos publicitarios.

Ejemplo de ello, según contó fuera de cámaras, fue cuando publicó el video de la boda con Markos D1, pues dijo que al mismo tiempo Belinda anunció su compromiso con Christian Nodal.

Esa chava no hace nada, me copió.. saqué un video con Markos D1 y ella me copió que se iba a casar con este chango, con Christian Nodal. Y ahora su gente me está amenazando”, dijo la vedette.

"BELINDA ES MUY GRIS Y SIN CHISTE": LYN MAY

Lyn May tampoco tuvo filtro para tachar a la también actriz de ser una chica “muy gris y sin chiste”, que necesita clases de actuación.

“Es muy gris y no tiene bonita voz. No la estoy atacando, al contrario, le digo que vaya a una clase de ballet, que estudie canto porque está muy gris, y esta muy bonita para que pase desapercibida”, expresó Lyn May.

Hasta el momento, la intérprete de "Egoísta" no se ha pronunciado por los ataques de la vedette.