Lyn May da a conocer un adelanto de sus próximas presentaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Lyn May ha sido reconocida por todos los años que ha brindado para el medio del espectáculo, a sus 69 años ha mantenido una de las figuras más envidiadas, pero ha sido su carisma que se ha posicionado como una de las favoritas por parte del público.

En los últimos meses la vedette se ha vuelto popular en redes sociales por la manera sensual de bailar en cada una de sus presentaciones, que terminan siendo un lleno total gracias a sus fanáticos que la han apoyado incondicionalmente.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram publicó una serie de videos donde brindó un adelanto de lo que podrán disfrutar sus fanáticos en sus próximos eventos que promete nueva música y diversión.

En uno de los videos se puede ver a Lyn May ensayando los pasos implementados por su coreógrafo de baile, quien se encargó de hasta ponerle mover las caderas, mientras completaba la coreografía.

Preparando mi show, espectacular . Próximamente en el teatro de la ciudad, varias presentaciones en las vegas, Hollywood y en la republica mexicana , vienen varias sorpresas más. Los amo, los quiere @lyn_may_ @uriel.sabas gracias por mi coreografía” se puede leer en la publicación.

Además la también actriz dio a conocer que ofrecería algunas presentaciones en Las Vegas, Hollywood y distintos estados de la República Mexicana, con el objetivo de poder estar más de cerca con sus seguidores.

Sin embargo sus fanáticos quedaron impactados con su elasticidad e hicieron llegar sus comentarios y muestras de cariño en la publicación: “arriba la tercera de edad”, “todos sabemos que es puro show, pero al menos lo intenta”, “ya queremos verte en Hollywood” son algunos de los comentarios que se pueden leer.



Lyn May reveló que Anitta le “copió” el paso de su famoso baile

Hace unos días la vedette estuvo en vuelta en una nueva polémica, porque durante una entrevista con los medios de comunicación reveló que la cantante Anitta le habría “copiado” el famoso baile de la canción “Envolver”, que se ha vuelto viral en distintas redes sociales.

"Ella me copió a mí porque yo empecé primero, todas me copian porque no saben hacer nada” agregó la artista.