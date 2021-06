Lupita D'Alessio anuncia su deseo de retirarse del mundo del espectáculo

CIUDAD DE MÉXICO. – En conferencia de prensa la cantante y actriz mexicana, Lupita D'Alessio, anunció que está lista para regresar a los escenarios y encontrarse con el público en su tour “Aquí estoy yo”, el cual comenzará el 11 de septiembre en la Arena Ciudad de México.



Siendo recibida con aplausos y halagos, “La Leona Dormida” agradeció al público, los entrevistadores y a los televidentes por sus 40 millones de discos vendidos, expresando que para ella es un honor y una bendición.

Por parte de “De Primera mano” cuestionaron a Lupita por cómo ha logrado sobrellevar la pandemia y si aún se siente “como la misma mujer” que era antes de que empezara.



“Soy la misma mujer, soy la misma persona, soy la hija del rey de reyes, Jesús, compartiendo en redes un poco de esperanza y tranquilidad a la gente. Creo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta y aquí estoy, me siento muy contenta”, expresó Lupita D'Alessio.



Lupita D'Alessio habla de sus nuevos proyectos



Por parte de Proyecto Radio MX cuestionaron a Lupita por su nuevo proyecto, a lo que la cantante respondió que pronto grabaría el primer sencillo para el nuevo álbum, además, D'Alessio admitió que fue un proceso muy largo escoger los “temas adecuados” para el nuevo disco, pues hay que “cantar realidades”, expresó la intérprete mexicana.



Del programa “Ventaneando” preguntaron a la cantante por su motivación y cómo le hacía para cuidar el contenido de sus canciones de antaño, pues distintas canciones han estado envueltas en controversia, tal es el caso de “17 años” de Los Ángeles Azules.



Yo no tengo nada que responder a eso, se me hace fuera de lugar. La música es universal, la música se hizo para cantar y para escribir cualquier tema, la música no la inventó Sanzón, la música es para disfrutar cualquier área o edad de tu vida, yo seguiré cantando lo que a mí me gusta y lo que la gente quiere escuchar de Lupita D'Alessio”, aseguró la cantante.

Lupita D'Alessio anuncia su deseo de retirarse



Por parte de otro programa, preguntaron a Lupita D'Alessio por sus sueños o lo que quiere hacer “después”, a lo que la intérprete expresó que “por mientras pueda” seguirá cantando, pues ella quiere estar tranquila en su casa, aseguró.



“Quiero grabar mi disco de éxitos y DVD y después me retiro y no quito el dedo del rincón hasta que lo logre”, aseguró la cantante. Sobre las canciones que no la han dejado grabar, Lupita aseguró que lo seguirá intentando, expresando que ella no sabe por qué.



“No me dejan grabarlo y no sabemos porqué en realidad, ni siquiera tengo el contrato que firmé cuando tenía 17 años, cuando era menor de edad en 1971, pero seguiré luchando hasta lograrlo”, confesó Lupita D'Alessio sobre el catálogo de canciones que aún no ha podido grabar por cuestiones legales.