Lupita D’Alessio se lanza contra programa que se burló de ella

Lupita D’Alessio se manifestó en contra de las personas que se han burlado de ella, sobre todo por lo que le sucedió al acudir al centro de vacunación contra la Covid-19 y no recibir el tratamiento contra esta enfermedad.

A través de un mensaje que después eliminó de su cuenta de Instagram, la llamada Leona Dormida denunció al matutino de Cadena 3 por no tener empatía con la situación que tanto ella como otras personas padecieron.

“He visto plataformas como la sección de espectáculos de Sale el Sol donde se burlaron ayer sobre la vacuna que no pudimos yo y mucha gente adulta mayor que no pudimos vacunarnos y eso me pareció una falta de respeto”, manifestó la intérprete de 67 años de edad.

Finalmente, D’Alessio hizo hincapié en la forma que este tipo de programas deberían ser empleados y su finalidad. “Esas plataformas deberían usarlas, de verdad, para hablar cosas positivas, cosas que nos edifiquen, cosas que nos nutran, no cosas que no nos nutran, y menos en plan de burla, ¡híjole!, eso me pareció muy feo”.