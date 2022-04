Lupillo Rivera rompe en llanto al recordar cómo vivió la muerte de Jenni Rivera

MÉXICO.- En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube el pasado domingo 3 de marzo, Lupillo Rivera se sinceró sobre algunos de los momentos más difíciles de su carrera y recordó cómo se enteró de la trágica muerte de Jenni Rivera en diciembre de 2012.

Con tristeza, Rivera recordó que meses antes de su deceso, su hermana grabó con él la canción “Tragos de amargo licor”. Los cantantes planeaban hacer una gira en conjunto y fue Lupillo el último artista que compartió escenario con Jenni. Fue hablando de estos detalles que el músico recordó cómo se enteró de la muerte de la Diva de la banda.

“Yo estaba en North Carolina en gira. Ella estaba en Monterrey. Nunca he dicho su nombre, pero lo voy a decir: recibo una llamada de Gabriel Roa y me dice: ‘Compa Lupe, tenemos un problema grave’. Y le dije: ‘¿Qué rollo, qué hay?’. Me dice: ‘No encontramos el avión de tu hermana’”. Por recomendación de Gabo, Lupillo tuvo que ocultarles la noticia a sus padres hasta que se tuviera más información del caso.

“Le marqué a mi carnal Pedro: ‘Ve a la casa de mi mamá, desconéctale la televisión, el internet y todo’”, contó. Sin embargo, la noticia estaba siendo cubierta por todos los medio y fue imposible que los padres de la cantante no se enteraran.

Luego de haber actuado como si nada pasara por todo un día, el cantante recibió la trágica llamada telefónica. “‘Confirmaron la muerte de tu hermana'. Yo me acuerdo que aventé el teléfono y corrí hacía la carretera. Todos los de la banda andaban conmigo y me dicen ‘Espérate’, y yo gritando. Todos cuidándome. Recuerdo que cuando iba corriendo uno de ellos me tumbó”, contó entre lágrimas.

Después de esto, tuvo que darle la noticia a su padre, algo que fue sumamente difícil para él. Así mismo, en medio de la dolorosa experiencia, Lupillo tenía que viajar a Monterrey, Nuevo León, para hacerse una prueba de ADN y que se confirmara que era el cuerpo de la cantante.

Alguien se hizo pasar por Jenni

Otro detalle que reveló el músico es que luego de la muerte de Jenni una persona hackeó sus redes y las usó para hacerse pasar por ella y decir que estaba viva. Incluso dio una ubicación en la que supuestamente se encontraba. La familia tuvo que considerar si ir a este lugar y arriesgarse a un atentado o dejar pasar lo que podía ser la oportunidad de ayudar a su hermana.

Antes de que el engaño del hacker procediera, Lupillo se realizó la prueba de ADN y se confirmó el fallecimiento. Sin embargo, el cantante se enfrentó a un nuevo pesar cuando algunos miembros de la familia se alteraron y quisieron cuestionar a las autoridades forenses sobre la veracidad de la prueba. “Yo tratando de calmarlos, yo no podía desahogarme, yo tenía que estar frío, no tenía otra opción”, contó.

El cantante concluyó diciendo que la experiencia ha sido lo más difícil por lo que ha pasado, especialmente porque tuvo que darles esta información a sus padres y lidiar con todos los trámites que siguieron a la muerte de su hermana. Aunque por mucho tiempo, Lupillo se sintió muy deprimido y se refugió en el alcohol, su trabajo en la música lo ayudó a superarlo. “Por eso te digo que tengo muchas canciones grabadas porque los primeros tres cuatro meses después de la muerte de mi carnala fuero […] fue muy difícil, lo más triste de mi vida”, declaró