Lupillo Rivera explica por qué se cubrió así el tatuaje de Belinda

MÉXICO.- Lupillo Rivera habló nuevamente del famoso tatuaje que se hizo en honor a Belinda, el cual ahora luce como un gran rayón de tinta negra. En su entrevista con Yordi Rosado, publicada el pasado 3 de marzo en el canal de YouTube del presentador, Rivera habló del criticado diseño con el que cubrió el rostro de la cantante y explicó cómo terminó luciendo así.

En la charla, Yordi le señaló el brazo izquierdo y entre risas le preguntó por el controvertido resultado. Lupillo contó que decidió cubrirse el tatuaje al formalizar su relación con su actual pareja, pues, aunque ella nunca le pidió que lo hiciera él sintió que era necesario para seguir adelante con su vida amorosa.

También defendió a su tatuador, ya que le hizo exactamente lo que pidió para cubrir el diseño anterior. “Le mando un saludo al Tanke Rules, me lo quemaron bien gacho porque decían ‘hubieras ido para acá, hubieras venido para allá’, pero el Tanke Rules me quería hacer un diseño bonito y él ya tenía planeadas cuatro cosas […] pero él hizo lo que el cliente quiso”, explicó Lupillo.

Después contó que decidió cubrirse el tatuaje así como un gesto de cariño a su hijo de 12 años a quien llama "el rey". En una ocasión el niño le preguntó cómo se quitaría la cara de Belinda del brazo ante lo que Rivera le pidió una sugerencia. “Él agarró un Sharpie y él solito le hizo así”, dijo indicando los rayones.

Su esposa lo acompañó a cubrirse el tatuaje

El cantante también detalló las razones por las que decidió taparse el diseño. Si bien mantuvo el tatuaje por mucho tiempo después de concluir su relación con Belinda, no fue hasta que su actual romance se volvió algo formal que quiso removerlo. “Valió mucho la pena, porque mi morra, mi esposa, mi novia, mi mujer, no me lo había pedido. Yo dije ‘¿voy a estar en serio con esta morra o no?’. Entonces yo solo dije ‘¿saber qué amor? Vamos a que me quiten el tatuaje’”.

Aunque su pareja le pidió que no tomara esta decisión solo para complacerla, Rivera enfatizó que él quería “darle su lugar” por lo que pensó que era un buen momento para dejar atrás el recuerdo de su pasada relación. Finalmente, reveló que la decisión emocionó tanto a su esposa que incluso grabó el momento.