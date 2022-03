A Lupillo Rivera le molesta ser vinculado con Nodal y Belinda

Ciudad de México.- El nombre del cantante Lupillo Rivera ha sido relacionado recientemente con Christian Nodal y Belinda, por lo que el artista expresó su descontento al saber que si busca su nombre en la red, los resultados están relacionados con la reciente ruptura de su ex pareja.

El artista respondió ante los cuestionamiento de los medios donde lanzó un comentario irónico que lo señaló como machista

Me impresiona el respeto que le tienen a mi esposa ustedes, especialmente las mujeres, o sea me impresiona el respeto que se tienen ustedes entre mujeres la verdad”

Dijo el hermano de Jenni Rivera.

¿Lupillo le cantó al narco?

Por otro lado, después de cambiar el tema, Lupillo quiso terminar las especulaciones sobre la relación que supuestamente tenía con el narcotráfico, ya que había rumores donde lo señalaban de ser contratado para cantar a un capo.

“¿Tienen la nota ustedes?, no, no, no, ya ves que el periodista siempre cambia la nota… el periodismo siempre echa mentiras, siempre voltean las cosas y no dicen las cosas como realmente deben de ser.. nada, yo fui a presentarme al palenque, y así como te saludo a ti, saludo al taquero, también le canté a la gente que lava la ropa ahí, a los campesinos, a toda la gente, nomás que ustedes, la prensa, siempre tienen algo cómo voltear las cosas, que no es correcto”.

Finalmente, el llamado “Toro del Corrido” decidió recomendar a la gente que compren el libro de su sobrina Chiquis, aunque se limitó a opinar sobre el ejemplar manifestando que los periodistas cambiarían lo que pudiera decir sobre este asunto.