Mamá de Lupillo Rivera le advirtió a su hijo que Belinda era “una interesada”

LOS ÁNGELES, California.- Tras la polémica que se ha generado porque Lupillo Rivera se “borró” el tatuaje que tenía de Belinda en su brazo izquierdo, doña Rosa Saavedra reveló que le advirtió a su hijo que tuviera precaución, ya que la cantante era una interesada.

Fue en una entrevista que fue publicada en la cuenta de Instagram @chicapicosa2, donde la madre de Jenni, Juan, Rosie, Pedro, Gustavo y Lupillo Rivera, recordó cuando su hijo tuvo una relación con Belinda, y aunque aseguró desconocer si se enamoró de ella, “El Toro del Corrido” se tatuó el rostro de la cantante en gran parte de su brazo.

Doña Rosa aseguró que Lupillo y Belinda sí tenían un romance, pero nadie lo creía y pensaban que era un montaje, situación que confesó le preocupaba que la intérprete de “Bella Traición” quisiera a su hijo por interés.

¡Claro! Claro que sí andaban, nada más que la gente no lo creía… los medios, ¿cómo iban a creer que Lupillo iba a andar con ella? Pero yo le dije a Lupe: ‘Mira, a esa mujer le gusta el dinero’. Y me dijo: ‘Pues ni modo, yo no tengo’. Pero… sí anduvieron, tuvieron su tiempo, se dieron sus gustos y pues… ya lo bailado, ¿quién se lo quita?”, dijo.