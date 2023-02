Luisito Comunica muestra evidencia de que no es 'vendido' y pide que se "callen el hocico"

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días, Luisito Comunica subió un video a su canal de Youtube sobre su visita por primera vez al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y sus impresiones del mismo.

Lo que llamó mucho la atención de sus seguidores fue que se mostró muy sorprendido del AIFA y señaló muchos puntos positivos, por lo que rápidamente comenzaron a abundar los comentarios de crítica, apuntando a que el influencer recibió dinero por hacerle publicidad.

El día de ayer, molesto por las críticas, el también empresario se pronunció en su cuenta de Twitter para aclarar que no le habían pagado y que no tenía ninguna necesidad de recibir dinero por parte del gobierno.

Muestra evidencia de que no es ‘vendido’

Pero más tarde, a través de sus historias de Instagram grabó unos videos para mostrar la evidencia de cómo surgió la idea del controversial video cuando acudió al nuevo aeropuerto para tomar un vuelo a Cancún.

“Estoy recibiendo muchísimos mensajes donde me dicen ‘vendido, vendido’, y a mí, que me digan que me vendí al gobierno es algo que de verdad me duele muchísimo, porque es lo más bajo que uno puede hacer como persona pública y me duele que piensen eso de mí”, dijo.

“Entonces aquí les va una evidencia, que les voy a callar el perro hocico”.

El youtuber agregó que no se le ocurría una evidencia más clara, y que mostraría la conversación de Whastapp con su asistente, quien fue la que le sugirió la idea de ir al AIFA. “Si después de esta evidencia siguen diciendo lo mismo, no ma…, ya no sé qué hacer”.

Luisito mostró que la conversación fue el 5 de febrero, cuando le pidió a su asistente que le hiciera la cotización para su viaje. La primera opción que le mandó le costaba 40 mil pesos, lo que le pareció muy caro al youtuber, por lo que su asistente le mostró “el ofertón” que había en el AIFA y le sugirió aprovechar para hacer el video.

Finalmente, Luisito agregó que si estaba tratando de aclarar todo era porque esto le afectaba personalmente y en su carrera, y volvió a mandar callar a quienes lo llaman vendido.