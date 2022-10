Luisito Comunica denuncia 'agresión' de sus fans; la policía tuvo que auxiliarlo

MÉXICO.- Este pasado fin de semana, Luisito Comunica acudió a la Marcha Zombie que se realizó en la Ciudad de México. El youtuber llegó muy temprano con su disfraz, pero aún no habían llegado los asistentes.

Pero después volvió al Monumento a la Revolución, donde comenzó la marcha rumbo al Zócalo capitalino. Fue entonces que se desató un caos con la presencia de Luisito, pues sus fanáticos querían tomarse fotos con él. En los clips que circulan en redes sociales, se puede ver cómo la multitud le impedía caminar.

El influencer contó a través de sus historias que su experiencia no fue del todo agradable, ya que se sintió en peligro por la forma en que la gente se comportaba. “Estuvo muy bien la marcha, pero me tuve que ir porque la gente se pone un poquito agresiva. Entiendo la emoción y la aprecio mucho, pero sí sentí el riesgo en varias ocasiones”, dijo.

Te puede interesar: ¡Luisito Comunica explotó contra aerolínea que perdió su maleta!

Luisito también relató que en medio de eso sufrió un calambre que lo hizo terminar en el suelo por el dolor, pero aun así las personas no le daban su espacio, hasta que recibió ayuda de una joven y un policía.

“Me tiré al suelo gritando de dolor y la gente: ‘Última foto Luis’. Me están viendo que estoy valiendo burger con mi calambre y yo ‘No puedo caminar’. Una chica me vio y me ayudó, me estiró la pata, bien linda. Ya ahí la gente se empezó a dar cuenta ‘Le está doliendo’ y ya se controló, llegó un policía buena onda a auxiliar”, señaló.