Luisito Comunica aparece a lado de Carlos Slim

CIUDAD DE MÉXICO.- Luisito Comunica sin duda es uno de las figuras más influyentes del país gracias a sus más de 10 años de trayectoria que ha logrado tener en Internet.

En pasados días se llevó a cabo la reunión en el Auditorio Nacional de miles de becarios que pudieron disfrutar de todo un día de conferencias, por parte de reconocidas figuras públicas.

El presidente del Consejo de Administración de América Movil reveló la importancia de darle continuidad aeste tipo de proyectos que buscan aportar a la educación en la juventud del país.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Luisito compartió una imagen con el reconocido empresario, con quien compartió una charla en dicho evento sobre las redes sociales.

Convenciendo al ingeniero Slim para que se cambie a Pillofon”

Por supuesto Luisito hizo la broma en el que insinúo que le pediría a Carlos Slim dueño de la red telefónica más importantes, que se uniera a “Pillofon” la red telefónica por parte dle YouTuber.

Los fanáticos del influencer hicieron llegar sus reacciones y comentarios en la publicación: “enorme”, “la caption”, “un hombre de negocios y a su lado un tal Carlos”, “se parecen”, “los dos hombres más ricos de México”, son algunos de los que se pueden leer.





