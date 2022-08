Novia de Luisito Comunica expone a chofer que le agarró los glúteos

CIUDAD DE MÉXICO.- Arianny Tenorio se ha vuelto popular en redes sociales por ser novia del famosos Luisito Comunica y ha conseguido millones de seguidores que se encuentran pendientes de lo que publica.

En esta ocasión la también ‘YouTuber’ compartió una serie de videos donde estalló de furia y aprovecho para denunciar a un conductor de la aplicación de “Rappi” quien la habría tratado indebidamente.

La joven relató que ella se encontraba caminando sobre la banqueta cuando se percató que el hombre se le acerca y le toma sus glúteos, situación que evidentemente la enfureció.

Arianny reveló ante la cámara que el agresor sin pensarlo la tocó y le comenzó a decir palabras obscenas, para después acelerar e irse del lugar, situación que la hizo sentir vulnerable y con mucho coraje.

Y que se me acerca una moto de Rappi, porque vi que tenía una bolsa de Rappi y el brother que me agarra la nalgas, ¿que le pasa?, yo pensé que me iba robar el teléfono, porqu es eme acercó muchísimo” comentó la joven.