¡Luisito Comunica explotó contra aerolínea que pierde su maleta!

CIUDAD DE MÉXICO.- Luisito Comunica saltó a la fama gracias a los videos que ha hecho para su canal de YouTube donde suele compartir los viajes que realiza a distintas partes del mundo y da a conocer un poco de la cultura de otros países.



Sin embargo por medio de sus historias de Instagram se dejó ver molesto debido a que una aerolinea le habría “perdido” sus maletas porque al terminar su vuelo no recibió ninguna.



“Luisillo” se sinceró frente a la cámara y reveló que tuvo que en esta ocasión utilizar calzones de su novia y hasta repetir ropa debido a que no tenía ningún cambio por culpa de la aerolinea.

Además el reconocido YouTuber agregó que a pesar de que ha hecho llamadas para que puedan atenderlos, los asesoras terminan por decirle que si se la harán llegar pero no dan detalles al respecto.

Estoy literalmente usando calzones de mujer” escribió en la publicación.



Luisito Comunica agregó que ya se tenía que ir de Madrid y realizará otro viaje a otras dos ciudades, por lo que desconoce si podrá recuperar su ropa debido a que no le han dado solución.



Por si fuera poco el ‘infuencer’ pagó el boleto “priority” esto quiere decir que es el más caro y supuestamente era la zona más cara la cual supuestamente tenía mejores atenciones.





Novia de Luisito Comunica expone a hombre que le agarró los glúteos



La ‘influencer’ compartió una serie de videos donde estalló de furia y reveló que un conductor de la aplicación de “Rappi” la habría faltado al respeto de manera inesperada.



"Y que se me acerca una moto de Rappi, porque vi que tenía una bolsa de Rappi y el brother que me agarra la nalgas, ¿que le pasa?, yo pensé que me iba robar el teléfono, porque se eme acercó muchísimo” comentó la joven.