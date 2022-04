Luisito Comunica afirma que Lele Pons 'es latina cuando le conviene'

Tijuana, Baja California.- Luisito Comunica es un influencer, conocido por su canal de Youtube llamado 'Luisito comunica'. En esta plataforma se comparte videos sobre viajes y recomendaciones. Actualmente cuenta con 38.5 millones de seguidores y 31.8 millones en instagram.

Fue en una entrevista para Gaby Meza, donde 'El pillo' confesó que Lele Pons solo es latina cuando le conviene'. La cantante se hizo viral por unos videos para la red social 'Vine' y obtuvo aún más reconocimiento luego de colaborar con Guaynaa en español con el tema 'Se te nota' y 'Piketona' junto a Kimberly Loaiza.

Pons nació en Caracas, Venezuela pero a sus 5 años tuvo que mudarse a Miami. Su lengua materna es el español pero a través de los años consiguio aprender a hablar inglés e italiano. Sin embargo, en libro titulado 'Sobreviviendo a la secundaria' narra sus dolencias al ser blanco de críticas por tener un acento 'latino'.

No obstante, el comunicólogo asegura es una fachada pues en sus últimos videos se le ve muy contenta asumiendo sus orígenes pero de acuerdo con Luis, no siempre fue así.

En ese entonces Lele Pons no se había puesto la playera de soy latina, todavía era viner y se mostraba como: totalemnte hablo inglés, soy estadounidense. Entonces digo... ella es Lele Pons la voy a saludar, ya que yo creí haber escuchado por ahí que ella era venezolana y debe hablar español. Llego saludando y me dice Sorry I don´t speak spanish y sigue en su teléfono"