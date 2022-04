Lele Pons piensa en crear una familia

Ciudad de México.- La artista Lele Pons considera la posibilidad de crear una familia, ya que actualmente está muy enamorada de su pareja, el músico Guaynaa y aunque asegura que su carrera profesional sigue subiendo, su situación sentimental ya la ha hecho verse como madre.

Creo que mi relación me ha influenciado a tener más como la idea de una vida de mamá y de hijos. Eso en lo personal, pero cuando se trata de trabajo él me empuja mucho a mí y yo a él. Nos queremos mucho y nos ayudamos"

Releva la joven de 25 años.

Ante los cuestionamientos sobre si ya quiere casarse, Pons responde que depende de su pareja. "Eso no está en mí, está en él. Él tiene que decirlo y si él me lo pide un día, yo diré que sí o que no dependiendo de si estoy feliz con él o brava, quién sabe", cuenta.



Mejora su español

Otra de las cosas a las que le ha ayudado Guaynaa es a mejorar su español, situación que ella misma nota en su música.



"Mi novio es puertorriqueño, él solamente me habla en español, mi mamá me habla en español y me mudé a Miami. Además ahora estoy empezando a tener más amigos en México", cuenta Lele quien recientemente estuvo en el país para asistir a la boda de la hermana de su mejor amigo, el "influencer" Juan Pablo Zurita.