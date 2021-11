Luis Fernando Peña confiesa que sufrió racismo durante grabaciones de "Amarte Duele"

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin duda alguna, la película "Amarte Duele" generó gran impacto para las nuevas y pasadas generaciones que le dieron el reconocimiento y popularidad a los protagonistas, Martha Higadera y Luis Fernando Peña, además del resto del elenco como Ximena Sariñana.

Incluso, algunos fanáticos del film consideran que esta producción podría ser la versión mexicana de "Romeo y Julieta", debido a la historia de amor prohibido y las diferencias entre las clases sociales.

Sin embargo, detrás de cámaras se vivieron varios sucesos negativos, según contó el intérprete de Úlises durante una entrevista para el canal de Youtube "Versión Extendida" de Tenoch Huerta, en donde reveló que sufrió de clasismo y racismo junto a su compañero Armando Gómez, quien participó en el film como su mejor amigo.

Peña narró que mientras se encontraba en una tienda de ropa deportiva en Santa Fe, plaza en donde filmaron varias escenas de la película, les pidieron que se salieran porque "no iban vestidos adecuadamante", y destacó que para obligarlos a salir de la tienda tuvieron que empujarlos.

A Armando y a mí nos pasó cuando hicimos ‘Amarte Duele’ en una tienda de deportes que se llama ‘Martí’ nos sacaron de la tienda porque no estábamos vestidos adecuadamente en Santa Fe. Nos sacaron de la tienda, ‘se pueden salir por favor’ Y todo ese tiempo que filmamos en Santa Fe sentimos durísimo el clasismo y el racismo, él siendo güero y yo siendo moreno”, aseguró el actor.

Por otro lado, Luis Fernando destacó que gran parte del tiempo que estuvieron en la Ciudad de México sufrieron malos tratos y miradas despectivas, por lo que tanto él como Armando Hernández tomaron ciertas medidas para evitar que los molesten y optaron por estar todo el tiempo junto al equipo de trabajo.

“O sea teníamos que estar pegados con el ‘crew’ porque nos veían feo o nos aventaban. Ya cuando nos corrieron de la tienda, a la semana nos tocó grabar adentro y ya los polis se quedaron de ‘ay wey son actores’”, confesó Peña.

A pesar de estos tratos negativos que tuvo cuando era tan solo un adolescente, el actor admitió que hace poco se percató que fue el primer protagonsita moreno en el cine nacional al formar parte de la famosa película de "Amarte Duele". Además, agregó que jamás pensó que el film tendría el gran alcance cuando lo invitaron a ser parte del elenco.

Cuando me invitaron a hacer esa peli, la neta era como: ‘vamos a hacer una peli más’, pero nunca dimensioné hasta donde podría significar para mucha gente el que yo fuera el protagonista de esa película, ya hasta que después me dijeron: ‘eres el chacal de México’ y fue que volteé y me di cuenta que mucho tiempo fui como el primer protagonista moreno en el cine nacional”, sentenció.