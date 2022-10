Ludwika Paleta mostró su “molestia” ante el concierto de Gunsnroses

CIUDAD DE MÉXICO.- Ludwika Paleta es una de las actrices más importantes de la televisión mexicana, ha logrado tener una larga trayectoria en el medio artístico gracias a su talento y carisma.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram que la actriz evidenció la mala organización por parte del grupo de organización de Gunsnroses que ofreció un concierto en la Ciudad de México.

En una de sus historias Ludwika dejó ver toda la gente acumulada que se encontraba en las afueras del lugar, debido a que la agrupación empezaba a las 9 de la noche y al final el show comenzó a las 8:55 de la noche.

Además la actriz agregó que no había seguridad, es por eso que muchas personas intentaron entrar tirando vallas, debido a que no los dejaban pasar y la Gunsnroses ya se encontraba tocando.

Gente tratando de entrar y trando vallas y no hay seguridad” se puede leer en la publicación.

Ludwika agregó que al final no pudieron entrar debido a que también peligraban por el desorden que había y captó toda la fila de personas que se quedó afuera y no pudo disfrutar del evento.

Por último la artista grabó el testimonio de una mujer que intento entrar al concierto pero terminaron por cerrarle la puerta a ella y todas las personas que se quedaron fuera, con boleto en mano.

Ludwika Paleta responde a las críticas por la muerte de actores en Huatulco

Luego de la muerte de dos actores que participaron en la filmación de la cinta “Noche de bodas” que fue protagonizada por Ludwika Paleta, esta estuvo en fuertes polémicas por lo que decidió romper el silencio.



“Siento que nunca es suficiente, si yo digo una cosa está mal, si no la digo también está mal, porque hay que cuidar mucho las palabras, y aligerar mucho lo que uno dice, tanto ustedes como nosotros, y yo me he mantenido al margen y muy respetuosa por el dolor de las familias, porque ha sido un evento muy doloroso también para nosotros, y empáticos también deberían de ser la gente que escribe en las redes” comentó la actriz.